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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ

10:28 720

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали аннексированный РФ Крым: взрывы прогремели в Симферополе, Севастополе и Саках.

Мониторинговый канал «Крымский ветер» пишет, что в Саках подверглась атаке местная тепловая электростанция (ТЭЦ). По словам очевидцев, в течение часа на территории объекта прогремели как минимум 16 взрывов. Официальных заявлений об атаке на ТЭЦ пока нет.

Кроме того, утверждается, что ночью взрывы были слышны в районе российского военного аэродрома «Саки» в Новофедоровке.

В Симферополе, по данным мониторинговых каналов, под ударом дронов оказалась топливная база, расположенная недалеко от железнодорожного вокзала. Взрывы, как утверждается, прогремели и в районе мыса Фиолент в Севастополе, данных о последствиях пока нет.

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