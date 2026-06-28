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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Водометы для спасения от жары

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10:50 113

В Берлине на фоне аномальной жары полиция применила водометы для охлаждения жителей и туристов, пишет газета Tagesspiegel.

По данным полиции, уже израсходовано около 18 тыс. л воды. Меры охлаждения стали частью реагирования на экстремальную жару, охватившую столичный регион Германии. В Берлине зафиксирован новый рекорд температуры воздуха — плюс 39,9 градусов. В городе усилили работу экстренных служб, пожарные фиксируют рост числа вызовов, а полиция увеличила присутствие в общественных пространствах.

На фоне жары отменены десятки мероприятий, у бассейнов очереди, часть городской инфраструктуры работает с перебоями, сообщается о сбоях в работе светофоров.

Аномальная жара затронула многие страны Европы: 24 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий за всю историю метеонаблюдений день. Как сообщала радиостанция RTL, во Франции перегружены похоронные службы в связи с избыточной смертностью на фоне аномальной жары.

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