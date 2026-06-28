Водометы для спасения от жары

В Берлине на фоне аномальной жары полиция применила водометы для охлаждения жителей и туристов, пишет газета Tagesspiegel.
По данным полиции, уже израсходовано около 18 тыс. л воды. Меры охлаждения стали частью реагирования на экстремальную жару, охватившую столичный регион Германии. В Берлине зафиксирован новый рекорд температуры воздуха — плюс 39,9 градусов. В городе усилили работу экстренных служб, пожарные фиксируют рост числа вызовов, а полиция увеличила присутствие в общественных пространствах.
Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026
Das Angebot zur Abkühlung wird gern angenommen. pic.twitter.com/WXRcmsTruk— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026
На фоне жары отменены десятки мероприятий, у бассейнов очереди, часть городской инфраструктуры работает с перебоями, сообщается о сбоях в работе светофоров.
Аномальная жара затронула многие страны Европы: 24 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий за всю историю метеонаблюдений день. Как сообщала радиостанция RTL, во Франции перегружены похоронные службы в связи с избыточной смертностью на фоне аномальной жары.