Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН

Министерство иностранных дел Кувейта выразило «самое решительное осуждение неоднократных чудовищных актов агрессии Ирана» против страны, указав, что иранские атаки являются «вопиющим нарушением ее суверенитета».
МИД Кувейта подчеркнул, что такие нападения подрывают продолжающиеся региональные и глобальные усилия по деэскалации. В заявлении отмечается, что Кувейт «сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, сохранения своей безопасности и стабильности, а также защиты своего народа и жителей своей территории».
В то же время власти Бахрейна потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Ирана. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Бахрейна. Ведомство призвало Совбез ООН обеспечить выполнение резолюции 2817 (2026) и «прекращение этой продолжающейся агрессии», а также «привлечение к ответственности ее виновников». По словам представителей МИД Бахрейна, Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе».
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на базу Али Аль-Салем в Кувейте, заявив, что целью якобы были американские войска, после того как силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удары по иранским прибрежным районам в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.
27 июня власти Бахрейна сообщили об атаках на территорию страны беспилотников ВС Ирана.