USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН

11:05 1388

Министерство иностранных дел Кувейта выразило «самое решительное осуждение неоднократных чудовищных актов агрессии Ирана» против страны, указав, что иранские атаки являются «вопиющим нарушением ее суверенитета».

МИД Кувейта подчеркнул, что такие нападения подрывают продолжающиеся региональные и глобальные усилия по деэскалации. В заявлении отмечается, что Кувейт «сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, сохранения своей безопасности и стабильности, а также защиты своего народа и жителей своей территории».

В то же время власти Бахрейна потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Ирана. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Бахрейна. Ведомство призвало Совбез ООН обеспечить выполнение резолюции 2817 (2026) и «прекращение этой продолжающейся агрессии», а также «привлечение к ответственности ее виновников». По словам представителей МИД Бахрейна, Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на базу Али Аль-Салем в Кувейте, заявив, что целью якобы были американские войска, после того как силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удары по иранским прибрежным районам в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

27 июня власти Бахрейна сообщили об атаках на территорию страны беспилотников ВС Ирана.

Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
12:15 378
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами видео; обновлено 08:46
08:46 6767
Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН
Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН
11:05 1389
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
10:28 2326
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие обновлено 10:08
10:08 2562
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
09:35 1310
Дроны налетели на Россию: Зеленский заявил об ударах по двум НПЗ
Дроны налетели на Россию: Зеленский заявил об ударах по двум НПЗ фото; видео; обновлено 11:55
11:55 3134
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 5127
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 3007
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 3013
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3698

ЭТО ВАЖНО

Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
12:15 378
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами видео; обновлено 08:46
08:46 6767
Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН
Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН
11:05 1389
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
10:28 2326
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие обновлено 10:08
10:08 2562
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
09:35 1310
Дроны налетели на Россию: Зеленский заявил об ударах по двум НПЗ
Дроны налетели на Россию: Зеленский заявил об ударах по двум НПЗ фото; видео; обновлено 11:55
11:55 3134
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана
Трамп, НАТО и два требования Эрдогана Профессор Баглы комментирует для haqqin.az
02:00 5127
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026 Турнирная сетка
08:33 3007
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран
ЧМ-2026: Месси опять забил, а Австрия и Алжир «сплавили» Иран ВИДЕО
07:59 3013
Европейские пляски без грузинского картули
Европейские пляски без грузинского картули наша аналитика; все еще актуально
27 июня 2026, 11:00 3698
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться