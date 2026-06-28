Атаки Ирана: Кувейт в гневе. Бахрейн требует экстренного созыва Совбеза ООН

МИД Кувейта подчеркнул, что такие нападения подрывают продолжающиеся региональные и глобальные усилия по деэскалации. В заявлении отмечается, что Кувейт «сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, сохранения своей безопасности и стабильности, а также защиты своего народа и жителей своей территории».

В то же время власти Бахрейна потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Ирана. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Бахрейна. Ведомство призвало Совбез ООН обеспечить выполнение резолюции 2817 (2026) и «прекращение этой продолжающейся агрессии», а также «привлечение к ответственности ее виновников». По словам представителей МИД Бахрейна, Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на базу Али Аль-Салем в Кувейте, заявив, что целью якобы были американские войска, после того как силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удары по иранским прибрежным районам в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

27 июня власти Бахрейна сообщили об атаках на территорию страны беспилотников ВС Ирана.