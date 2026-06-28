Совет Америки лидеру оппозиции: пока не приезжайте в Венесуэлу

Как пишет агентство, американские чиновники предупредили Мачадо, что ее возвращение в страну может спровоцировать конфронтацию с действующими властями во главе с исполняющей обязанности президента Делси Родригес. Это, по мнению чиновников США, может помешать спасательным работам.

Американские чиновники посоветовали лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо воздержаться от возвращения в страну, пострадавшую от мощных землетрясений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом мнения в США разделились: часть администрации Трампа поддержала возвращение лидера венесуэльской оппозиции, передает Bloomberg. В частности, такой позиции придерживается госсекретарь США Марко Рубио.

Возвращение Мачадо, отмечает агентство, поставит Родригес перед выбором: или принять соперницу в знак единства, или столкнуться с обвинениями в закрытии политического пространства в стране, вступив в конфронтацию.

Согласно данным опроса AtlasIntel, в мае рейтинг неодобрения Родригес вырос почти до 60%. При этом, отмечает агентство, Мачадо остается одним из самых популярных политиков Венесуэлы.

Мачадо покинула Венесуэлу в конце прошлого года ради получения Нобелевской премии мира и пообещала вернуться, особенно после захвата Мадуро американцами в январе. В обращении после землетрясения она заявила сторонникам: «Очень скоро мы обнимем друг друга в Венесуэле».

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в ночь на 24 июня, что привело к масштабным разрушениям в стране. По оценке Международной организации по миграции (МОМ), в результате землетрясений в Венесуэле пострадать могли до 6,76 млн человек. 27 июня власти сообщили о более 1,4 тыс. погибших и более 3 тыс. раненых. При этом число жертв продолжает расти по мере проведения спасательных работ и разбора завалов.