Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам

По данным аналитиков, за неполный июнь зафиксировано не менее 13 ударов – больше, чем в любой другой месяц года. Удары затронули предприятия ракетной, электронной, химической и судостроительной промышленности.

Июнь стал рекордным месяцем по количеству атак Украины на предприятия военно-промышленного комплекса России, говорится в анализе издания «Агентство».

Одной из последних целей стал завод «Титан-Баррикады» в Волгограде. Российские власти сообщили о повреждении производственных объектов, гибели одного работника и 11 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар был нанесен ракетами FP-5 «Фламинго».

Под ударом также были: Мичуринский завод «Прогресс» (Тамбовская область); «Эластик» (Рязанская область); «ВНИИР-Прогресс» (Чувашия); «Экран — оптические системы» (Новосибирская область); «Тольяттикаучук» (Самарская область); «Нижнекамскнефтехим» (Татарстан); «Азот» (Тульская область; подвергался атакам дважды); завод полупроводников ВЗПП (Воронежская область); Оренбургские газо- и гелиевый заводы; судостроительный завод «Залив» в Крыму.

Всего с начала года зафиксировано не менее 48 ударов по объектам российского ВПК. До этого самым интенсивным месяцем, подсчитало «Агентство», был март – 11 ударов. В январе и мае зафиксировали по пять ударов, в феврале и апреле – по семь.