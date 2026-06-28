Израиль заявил о ликвидации командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации двух командиров группировки ХАМАС в результате ударов по территории сектора Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В частности, в результате удара, нанесенного в среду, 24 июня, в лагере Шати в городе Газа, был убит Абд аль-Рахман Махер Абд аль-Карим Зияда, который, по утверждению Армии обороны Израиля, был командиром ячейки «Нухба» в военном крыле ХАМАС и участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Также израильские военные заявили, что во время дополнительного удара в тот же день в районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Камал Мохаммад Хамдан Наджар, глава подразделения ХАМАС по разработке туннелей в районе Хан-Юниса.