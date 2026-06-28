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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Предупреждение» Медведева: армян «ждут тяжелые последствия»

13:05 1199

Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет «неминуемые тяжелые последствия для простых граждан» Армении, считает заместитель главы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

По мнению Медведева, «неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны с Евросоюзом абсолютно не интересуют».

Он считает, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в «зачистке политического поля» от всех сил, выступающих «за здоровые отношения» Москвы и Еревана.

Медведев также заявил, что Запад якобы вмешивался в избирательную кампанию в Армении, поставив госаппарат в Ереване «на ручное управление».

Медведев добавил, что Россия будет судить «об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам».

В начале 2025 года в Армении приняли закон о евроинтеграции. Российские власти призывают Армению провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС. 

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