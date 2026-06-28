Синоптики о погоде в понедельник: пасмурно, дожди

В понедельник, 29 июня, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 23-28 тепла.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, однако днем в горных и предгорных районах возможны дожди, местами интенсивные, грозы и град. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-20, днем 27-32 тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21, местами до 25-28 тепла.