В Ираке масштабная операция: арестованы чиновники, депутаты, бизнесмены...

Власти Ирака проводят масштабную операцию, в ходе которой силовики задерживают чиновников в Багдаде и ряде других регионов страны.

По данным источников Asharq Al-Awsat, в «зеленой зоне» Багдада и других районах арестованы государственные чиновники, депутаты, сотрудники силовых структур, бизнесмены, подозреваемые в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Операция проводится по судебным ордерам при участии контртеррористической службы, армии и спецслужб под руководством премьера Али аль-Заиди.

Источники издания утверждают, что часть задержаний основана на признаниях заместителя министра нефти Аднана аль-Джумайли.

«Зеленая зона» закрыта. В правительстве Ирака пока не сделали никаких официальных заявлений.