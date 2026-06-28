МЧС просвещает население

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело ряд мероприятий с целью просвещения населения о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, мероприятия были проведены в Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации и Клиническом медицинском центре в Баку для религиозных деятелей, осуществляющих деятельность на территориях Хатаинского, Сураханского и Гарадагского районов; также в Хачмазе, Гяндже, Астаре, Уджаре, в детском саду №4 в Мингячевире, на железнодорожной станции и в детском саду села Дызахлы Габалинского района, в яслях-детском саду № 10 города Барда.

Целью проведения мероприятий стало предоставить представителям различных структур информацию о необходимых правилах поведения при чрезвычайных происшествиях природного и техногенного характера, а также о назначении горячей линии МЧС - «112». Мероприятия проходили в интерактивном формате.