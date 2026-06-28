Рекордная жара и сотни погибших во Франции

«Santé publique France сообщает о росте наблюдаемых с 23 июня 2026 года ежедневных показателей смертности, основанных на предварительных (необобщенных) данных о смертности, - отмечается в пресс-релизе ведомства. - Более выраженный рост числа зарегистрированных смертей наблюдался в регионах, где действует «красная» степень опасности, особенно среди скончавшихся у себя дома».

После начала экстремальной жары в Западной Европе показатели смертности во Франции превысили прогнозируемые значения на 1000 случаев. Об этом сообщило французское ведомство по вопросам здравоохранения Santé publique France, указав, что речь идет о предварительных данных.

По этим данным, 24 июня во Франции было зафиксировано более 1200 смертей (от всех причин). 25 и 26 июня - более 1400 смертей, данные за 26 июня еще не подсчитаны окончательно. Ведомство приводит для сравнения ежедневные показатели смертности за апрель и май: от 900 до 1000 случаев смерти в каждом из этих месяцев.

«Таким образом, с 24 июня зафиксировано примерно на 1000 смертей больше (неокончательные данные) по сравнению с показателями предыдущих месяцев», - отметили в Santé publique France.

Отмечается, что рост смертности наблюдается во всех возрастных группах, последствия периода жары могут затронуть все население, предупреждает ведомство. Тем не менее 85% зарегистрированных случаев смерти приходятся на людей в возрасте 65 лет и старше, следует из сообщения.

28 июня, после нескольких дней изнурительной жары во всей Франции, когда во многих регионах столбик термометра поднимался выше 40°C, жара несколько ослабла. По данным метеослужбы Météo-France, 28 июня в Париже температура воздуха составляет 29 °C.