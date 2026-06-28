Израиль уже не «особый союзник» Америки?

Неназванный политический советник из еврейского государства рассказал изданию, что Израиль рассчитывал, что президент США Дональд Трамп сделает для страны исключение из правила «Америка превыше всего». «Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырех лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки», - считает собеседник издания.

По данным издания, ключевой фигурой, символизирующей изменение внешнеполитического курса Вашингтона, стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее он раскритиковал руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить, что Соединенные Штаты остались его «единственным мощным союзником» в мире.

Politico указывает, что в 2025 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Вашингтон пять раз, а в 2026 году всего один раз, в феврале. По словам одного из собеседников газеты, новых визитов Нетаньяху в Белый дом не запланировано, также сократилось количество телефонных звонков. «Думаю, это не самое худшее. Дальше – больше», - считает источник газеты.