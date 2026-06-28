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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Иран призывает: Не вмешивайтесь...

14:55 887

Ответственность за восстановление судоходства в Ормузском проливе лежит исключительно на Иране, какое-либо «вмешательство» лишь задержит его открытие», заявил в воскресенье глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

«Любое вмешательство или попытка создать параллельные механизмы урегулирования лишь приведут к дальнейшему усложнению ситуации, усилению напряженности и задержке возобновления работы этого жизненно важного водного пути. Согласно меморандуму о взаимопонимании, Ормузский пролив находится под иранским управлением, и через 30 дней его работа вернется к прежнему нормальному режиму. Ответственность за это лежит лишь на иранской стороне, но не на какой-либо другой стране», - сказал Аракчи в Багдаде на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам иранского министра, «любое вмешательство или отдельные новые меры еще больше осложнят ситуацию и задержат открытие Ормузского пролива, а также обострят ситуацию, как это произошло в последние две ночи».

Новый виток эскалации запустила атака иранского беспилотника 25 июня на крупное грузовое судно M/V Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура.Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало якобы несанкционированный маршрут для транзита через воды Персидского залива. В ответ на иранскую атаку на M/V Ever Lovely США нанесли несколько ударов по иранским военным целям. После этого Иран атаковал беспилотником базу ВМС США в Бахрейне и возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на «нарушающий договоры режим США». В ночь на 28 июня Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку иранского беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе.

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