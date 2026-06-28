В Польше опасаются «крымского сценария»

«Мы наблюдаем за происходящим в Украине и видим, что в настоящее время война складывается для России неудачно. Это причина для опасений того, что Москва может пойти на дальнейшую эскалацию», - сказал руководитель Агентства разведки Польши полковник Павел Шота газете Rzeczpospolita.

Власти Польши заявили о растущем риске «провокаций» на восточном фланге НАТО со стороны России.

Атака небольшого масштаба на страны Балтии может выглядеть как высадка «зеленых человечков», считает глава польской разведслужбы.

Это словосочетание появилось после аннексии Россией Крыма в 2014 году, под ним понимают российских военнослужащих в военной форме без знаков различия.

Москва «систематически нарушает красные линии с целью проверить реакцию НАТО», отметил Шота, добавив, что «цена таких провокаций невысока», но реакция НАТО «является прежде всего политической, что подталкивает к дальнейшей эскалации».

Несколько дней назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал о возможной операции российской армии под чужим флагом. «Мы должны донести до (президента России Владимира) Путина, что нам известны его задумки и что мы не попадемся на них, что это совершенно неприемлемо и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», - сказал глава польской дипломатии в интервью американской медиакомпании CBS.

При этом Кремль не раз заявлял, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.