USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Инициатива Зеленского: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа

15:34 1209

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киево-Печерской лавре будет установлен бюст Ивана Мазепы, сообщает «Украинская правда».

Во время выступления в день Конституции, который отмечается сегодня в Украине, Зеленский заявил, что «сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость, и отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, совершенно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры Ивана Мазепы».

По словам Зеленского, «на протяжении веков Россия очерняла его имя, стремилась к тому, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа — предатель. Это ложь, и эта ложь проиграла…»

Президент Украины также заявил, что «масштаб личности (Мазепы) заслуживает полноценного памятника» в Киеве. И назвал «идеальным местом для него» бульвар Шевченко: «И я уверен: там, где пал Ленин, прочно будет стоять Мазепа».

Памятник Ленину в Киеве был снесен в декабре 2013 года, с тех пор место оставалось пустым.

Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 1016
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
14:55 2108
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
14:32 1280
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами наш обзор; все еще актуально
27 июня 2026, 17:00 5923
«Предупреждение» Медведева: армян «ждут тяжелые последствия»
«Предупреждение» Медведева: армян «ждут тяжелые последствия»
13:05 3257
Атаки Ирана: Кувейт перехватил «враждебные баллистические ракеты»
Атаки Ирана: Кувейт перехватил «враждебные баллистические ракеты» обновлено 12:36
12:36 3055
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
12:15 3077
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами видео; обновлено 08:46
08:46 7934
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
10:28 4669
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие обновлено 10:08
10:08 3706
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
09:35 2014

ЭТО ВАЖНО

Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 1016
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
14:55 2108
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
14:32 1280
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами наш обзор; все еще актуально
27 июня 2026, 17:00 5923
«Предупреждение» Медведева: армян «ждут тяжелые последствия»
«Предупреждение» Медведева: армян «ждут тяжелые последствия»
13:05 3257
Атаки Ирана: Кувейт перехватил «враждебные баллистические ракеты»
Атаки Ирана: Кувейт перехватил «враждебные баллистические ракеты» обновлено 12:36
12:36 3055
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
Рекордное число ударов Украины по российским оборонным заводам
12:15 3077
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами
Перемирие на грани срыва? США и Иран обменялись новыми ударами видео; обновлено 08:46
08:46 7934
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
Взрывы гремят в Крыму: горит ТЭЦ
10:28 4669
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие
«Цирконами» и «Искандерами» Россия ударила по Украине: пожары и пострадавшие обновлено 10:08
10:08 3706
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
Для израильского министра сделка с Ливаном – «трагедия и историческая ошибка»
09:35 2014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться