Инициатива Зеленского: Где пал Ленин, будет стоять Мазепа

Во время выступления в день Конституции, который отмечается сегодня в Украине, Зеленский заявил, что «сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость, и отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, совершенно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры Ивана Мазепы».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киево-Печерской лавре будет установлен бюст Ивана Мазепы, сообщает «Украинская правда».

По словам Зеленского, «на протяжении веков Россия очерняла его имя, стремилась к тому, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа — предатель. Это ложь, и эта ложь проиграла…»

Президент Украины также заявил, что «масштаб личности (Мазепы) заслуживает полноценного памятника» в Киеве. И назвал «идеальным местом для него» бульвар Шевченко: «И я уверен: там, где пал Ленин, прочно будет стоять Мазепа».

Памятник Ленину в Киеве был снесен в декабре 2013 года, с тех пор место оставалось пустым.