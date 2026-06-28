Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции

Байден перечислил «тщеславные проекты» Трампа, в том числе снос восточного крыла Белого дома для постройки бального зала, а также строительство триумфальной арки в его честь, присвоение своего имени Центру Кеннеди.

Экс-президент США Джо Байден обвинил администрацию Дональда Трампа в «вопиющей коррупции», самого же главу Белого дома назвал «лузером». Об этом пишет CNN.

«О, вау! Какой лузер», — сказал Байден, говоря про Трампа на съезде Демократической партии в Мэрилэнде.

По словам экс-президента США, есть «нечто еще худшее, чем нарциссизм и некомпетентность в основе этой администрации»: «Это коррупция, — коррупция наглая, вопиющая коррупция. Коррупция в масштабах, никогда не виданных в американской истории ни в одной администрации».

CNN отмечает, что получасовая речь Байдена стала одной из самых резких его атак на Трампа после ухода с поста, отмечает CNN.

После ухода с поста Байден стал активно критиковать Трампа на партийных мероприятиях, но в Демократической партии многие разочарованы его действиями на выборах 2024 года. Согласно недавнему опросу, лишь 30% американцев относятся к нему положительно, отмечает CNN. Сам 83-летний Байден борется с раком. Тем не менее он продолжает поддерживать кандидатов от демократов на праймериз, передает телеканал.