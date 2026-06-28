В Саудовской Аравии разбился вертолет, во Франции – самолет: много погибших

Вертолет компании Saudi Aramco потерпел крушение в районе Рас-Танура в Саудовской Аравии, погибли все 14 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики королевства.
«Официальный источник в Министерстве энергетики заявил, что в воскресенье (28 июня 2026 года)... вертолет, принадлежащий компании Saudi Aramco, потерпел крушение, и инцидент привел к смерти всех его пассажиров, 14 человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что все погибшие были гражданами Саудовской Аравии. По данным министерства, расследование причин крушения проводится при участии всех компетентных ведомств.
В городе Рас-Таннура, расположенном на побережье Персидского залива, находится нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти.
В то же время французские СМИ сообщают, что самолет разбился в коммуне Томблен недалеко от аэродрома Нанси-Эссе. По данным издания L’Est rébublican, он перевозил группу людей, которые собирались впервые спрыгнуть с парашютом. Префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги сообщил, что погибли 11 человек: пилот, пять инструкторов и пять парашютистов-новичков.
Потерпевший крушение самолет — Pilatus, зарегистрированный в Германии. Такие самолеты используются для прыжков с парашютом.
Заместитель прокурора Амори Лакот сообщил, что прокуратура привлекла подразделение судебно-медицинской идентификации и бригаду жандармерии по обеспечению безопасности на воздушном транспорте для «начала расследования».