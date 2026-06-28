Пентагон меняет стратегию: от элитного оружия к дешевому

«Американский арсенал основан исключительно на дорогих, изысканных и сложных в производстве системах вооружения. Мы вступили в новую эру ведения войны, и теперь США должны измениться», — сказал журналистам бывший чиновник Пентагона, ответственный за оборонные инновации, Майкл Горовиц.

В Соединенных Штатах все больше внимания уделяют стартапам, занимающимся производством оружия. Из-за войны с Ираном запасы боеприпасов страны сократились, потому поиск способов быстрого, дешевого и масштабного производства ракет стал еще более актуальной задачей, пишет The Financial Times.

Ключевую роль сыграли частные стартапы. В мастерской компании Co-Aspire в Вирджинии нет сложных станков, каждое изделие можно собрать за месяц, имея лишь ручной инструмент и инструкцию на бумаге. Компания работает над двумя ракетами для Пентагона: первую она довела до готовности за четыре месяца, вторую рассчитывает завершить еще через пять.

Другой стартап, Castelion, получил контракт на 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет, а при полной загрузке сможет выпускать 6 тыс. в год по цене около $400 тыс. каждая. Для удешевления производители используют готовые детали — двигатели от хобби-дронов и автомобильные компоненты, отмечается в статье.

Издание отмечает, что США десятилетиями готовились к масштабной кампании с использованием сложного оружия. Но война в Украине, которую Пентагон внимательно изучал, стала напоминанием о том, что изнурительная высокоинтенсивная война — это игра чисел. Опыт войны в Иране подтвердил эти выводы: производство ракет, пригодных для предыдущей войны, вполне может привести к поражению на следующем этапе. Поэтому важность массового производства больше не является предметом дискуссий в Пентагоне. Аналитики еще до войны в Иране, опираясь на симуляции военных учений, оценивали, что США могут исчерпать некоторые ключевые запасы в течение нескольких недель в случае конфликта с Китаем.

В феврале этого года США впервые использовали в боевых действиях односторонний ударный дрон Lucas, реконструированный стартапом SpektreWorks на базе иранского Shahed-136. Пентагон планирует начать их массовое производство и попросил утроить свои расходы на дроны и связанные с ними технологии до более чем 74 миллиардов долларов в следующем году.

Эксперты отметили, что наращивание до тысяч ракет в год от каждого производителя вполне осуществимо, а в военное время финансирование позволит выпускать тысячи в месяц. Однако аналитик центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что более дешевые ракеты будут уступать прежним по точности и надежности, поэтому Пентагону придется стать гибче в своих требованиях.

Более простые ракеты могут иметь и другие преимущества: они могут сократить время обучения молодых солдат их использованию, особенно учитывая, насколько сложными могут быть операционные системы старых ракетных комплексов.

Как подсчитал американский Центр стратегических и международных исследований, война с Ираном обошлась Пентагону примерно в 40 миллиардов долларов. В эту сумму вошли расходы на боеприпасы, утраченную технику, а также ущерб, понесенный военными базами. В то же время она не учитывает оперативные расходы, которые уже заложены в бюджет Министерства войны на 2026 финансовый год и превышают один триллион долларов. Кроме того, война обошлась Министерству внутренней безопасности и Министерству по делам ветеранов примерно в один миллиард долларов.