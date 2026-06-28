Сербия поступит как Иран

Сербия будет использовать опыт Ирана в последнем конфликте с США при создании подземных укрытий для размещения беспилотников и других систем вооружений. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Глава сербского государства после показательных стрельб национальных вооруженных сил заявил, что «мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей».

Вучич добавил, что Сербия «будет производить десятки тысяч беспилотников, которые необходимо будет прятать».