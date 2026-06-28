Почти бывший британский премьер заинтересовался должностью генсека НАТО

Как пишет газета, без устойчивой поддержки правительства шансов занять пост генсека НАТО у Стармера практически нет. Соратники Стармера специально акцентируют внимание на том, что прошедший в начале июня саммит G7 подтвердил большое уважение к нему со стороны европейских лидеров, отмечается в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший о своей отставке на этой неделе, заинтересован в занятии поста генерального секретаря НАТО, который станет вакантным в 2028 году, сообщает британское издание The Observer, не указав источников.

Сейчас пост генсека НАТО занимает Марк Рютте. В 2024-м он сменил Йенса Столтенберга, занимавшего эту должность с 2014 года. До должности генсека Рютте был премьером Нидерландов с 2010 по 2024 год.

Стармер объявил об отставке с поста главы правящей партии лейбористов 22 июня. Выборы лидера лейбористов начнутся 9 июля и завершатся до летних парламентских каникул, чтобы новый глава вступил в должность к возвращению парламента в сентябре. Стармер занимал пост премьера почти два года.

Потенциальным новым лидером правящей партии в Британии называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, который избирался в парламент от лейбористов. The Telegraph на этой неделе писала, что Стармер уже после отставки провел с ним личную встречу в рамках подготовки к передаче власти.