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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»

17:37 1013

России пора ответить на предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ.

«Россияне любят говорить о «духе Анкориджа». Как и с любым духом, никто на самом деле не знает, что это такое. Однако россияне в него верят и считают, что все остальные тоже должны в него поверить. Реальность ясно показывает одно: если «дух Анкориджа» и существовал когда-то, сейчас он точно мертв», - сказал глава МИД Украины.

По словам Сибиги, «Москве пора перестать верить в призраки и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне. Чем дольше (президент РФ Владимир) Путин будет отказываться признавать реальность - а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, - тем хуже будет становиться для России».

Накануне издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп проявил готовность отказаться от «анкориджских договоренностей». План предусматривал одобрение требования России о контроле над украинским Донбассом при заключении любого соглашения.

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