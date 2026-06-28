В российской области ввели особый режим: нет топлива

Все АЗС, работающие в области, теперь обязаны установить лимит отпуска топлива: не более 50 литров в сутки на одну заправку одного автомобиля. Кроме того, временно запрещается покупать бензин и дизель в канистры — заливать топливо разрешается только непосредственно в баки транспортных средств.

В Иркутской области РФ введен режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в связи с бензиновым кризисом. Об этом объявил глава региона Игорь Кобзев, передают российские СМИ.

Ограничения не распространяются на технику МЧС, машины скорой помощи, транспорт коммунальщиков и сельскохозяйственную технику. Предприятиям и организациям, чьи функции не связаны с жизнеобеспечением, рекомендовано отправить как можно больше работников на дистанционный режим.

Губернатор рекомендовал региональному управлению МВД и управлению Росгвардии «обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях». Он отметил, что нужно предупреждать и пресекать попытки продажи топлива, «идущие вразрез с законом». Кроме этого, необходимо организовать патрулирование места продажи горюче-смазочных материалов.

На заправках сети «Роснефть» продажу топлива водителям ограничили до 50 литров в сутки на один автомобиль. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема, заявил Кобзев.

Бензиновый кризис, охвативший уже большинство регионов России, добрался и до Сибири. Об ограничениях на отдельных заправках местные жители рассказывали в 20-х числах июня, 22-го глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что лично убедился в этом, отметив, что перебои наблюдаются по всей России.