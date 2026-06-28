Сербия возвращает обязательную военную службу

В марте 2027 года Сербия вернет обязательную военную службу, заявил президент страны Александар Вучич на показе образцов вооружения и военной техники на аэродроме Батайница под Белградом.

Служба продлится 75 дней и будет обязательной для мужчин младше 30 лет. Вучич отметил, что перед этим необходимо «завершить бюрократические процедуры»: для возвращения обязательного призыва соответствующий закон должен принять парламент страны.

Сербская армия перешла на профессиональную основу 1 января 2011 года, когда вступило в силу решение парламента о приостановке призыва.