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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им

18:25 415

Судебная система Ирана займется расследованием угрозы, прозвучавшей в адрес президента Масуда Пезешкиана со стороны религиозного певца. Как сообщает оппозиционное издание Iran International, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.

По его словам, любой человек, высказывающий угрозы, «совершает преступление», при этом он не назвал имени певца и не сообщил, какие именно обвинения могут быть ему предъявлены.

Iran International отмечает, что несколько дней назад религиозный певец из города Шахр-е-Рей пригрозил Пезешкиану смертью, если не будут выполнены условия, выдвинутые верховным лидером Моджтабой Хаменеи в связи с меморандумом, заключенным между Ираном и США. Угроза прозвучала на следующий день после того, как Хаменеи заявил, что придерживался иной точки зрения по поводу соглашения с Вашингтоном, однако санкционировал его реализацию после того, как Пезешкиан взял на себя ответственность за его выполнение, пишет издание.

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