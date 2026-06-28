Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с призывом привлечь Соединенные Штаты и Израиль к ответственности за «преступления», включая нарушения прав иранских граждан, нападения на медицинские учреждения и гибель мирного населения. Об этом пишет израильский 14-й канал.

В своем обращении к иранцам Хаменеи заявил, что международному сообществу следует рассмотреть действия США и Израиля как военные преступления, требующие разбирательства в национальных и мировых судах. Он отметил, что публичные высказывания американских и израильских лидеров служат доказательствами их причастности к преступным деяниям.

По словам иранского лидера, расследование атак, осуществленных в ходе 40-дневной войны, и подсчет нанесенного Ирану ущерба продолжаются. «Этот шаг предотвратит повторение подобных преступлений», — считает Хаменеи.