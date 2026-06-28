USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить

18:55 1036

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с призывом привлечь Соединенные Штаты и Израиль к ответственности за «преступления», включая нарушения прав иранских граждан, нападения на медицинские учреждения и гибель мирного населения. Об этом пишет израильский 14-й канал.

В своем обращении к иранцам Хаменеи заявил, что международному сообществу следует рассмотреть действия США и Израиля как военные преступления, требующие разбирательства в национальных и мировых судах. Он отметил, что публичные высказывания американских и израильских лидеров служат доказательствами их причастности к преступным деяниям.

По словам иранского лидера, расследование атак, осуществленных в ходе 40-дневной войны, и подсчет нанесенного Ирану ущерба продолжаются. «Этот шаг предотвратит повторение подобных преступлений», — считает Хаменеи.

Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 323
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 700
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 1411
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1037
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4148
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 1750
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 1736
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2440
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
14:55 3430
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
14:32 1978
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами наш обзор; все еще актуально
27 июня 2026, 17:00 6407

ЭТО ВАЖНО

Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 323
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 700
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 1411
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1037
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4148
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 1750
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 1736
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2440
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
Иран призывает: Не вмешивайтесь...
14:55 3430
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
Израиль уже не «особый союзник» Америки?
14:32 1978
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами
Греки опубликовали план по Кипру… Турция ответила фрегатами наш обзор; все еще актуально
27 июня 2026, 17:00 6407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться