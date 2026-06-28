Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с авиакатастрофой, в которой погибли 14 человек. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

«Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Рас-Таннуре, в результате которого погибли 14 человек. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Королевства Саудовская Аравия», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета, принадлежащего компании Saudi Aramco, в городе Рас-Таннура погибли все 14 человек, находившиеся на борту.