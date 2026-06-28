Иран почти уничтожил американскую базу

Соединенным Штатам придется потратить около $400 млн на восстановление инфраструктуры базы американских ВМС в Бахрейне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на открытые данные Пентагона.

Как отмечает газета, база получила серьезные повреждения в результате ударов Ирана с конца февраля по июнь 2026 года. Повреждены более 10 строений, а также два терминала спутниковой связи. США эвакуировали большую часть персонала, оставив на базе небольшую команду. По словам источников газеты, Вашингтон хочет модернизировать базу в Бахрейне. Собеседники WSJ не исключили, что от восстановления атакованных объектов могут отказаться. Согласно подсчетам WSJ, возведение новых строений по типу разрушенных без учета укрепления базы и уборки обломков может обойтись в $400 млн.

Газета отмечает, что база в Бахрейне была построена задолго до того, как у Ирана появился нынешний арсенал дронов и ракет. Американская операция на Ближнем Востоке выявила уязвимое положение этого объекта.