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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Требование Ирана к Израилю

19:44 703

На фоне мирного соглашения Израиля и Ливана в Министерстве иностранных дел Ирана обратились к еврейскому государству с призывом вывести свои силы с ливанской территории, передают израильские СМИ.

«Мы требуем в кратчайшие сроки определить график безоговорочного вывода сил ЦАХАЛ с оккупированных территорий Ливана», — говорится в заявлении.

Израильские СМИ отмечают, что подписанный при посредничестве США документ между Израилем и Ливаном не является полноценным мирным договором, а представляет собой рамочное соглашение, определяющее основные принципы и последовательность шагов для возможного продвижения к будущему миру. Ряд ключевых деталей пока не решен, включая сроки выполнения договоренностей и точные границы территорий, которые в дальнейшем должен будет покинуть ЦАХАЛ. По информации израильских СМИ, на нынешнем этапе армия Израиля сохранит присутствие вдоль желтой линии и в районе Бофора, а возвращение ливанских жителей в эти районы пока не будет разрешено.

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