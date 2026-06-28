Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины

По его словам, «Россию не могут победить на поле боя», а потому ее «пробуют на зуб», пытаются избавиться от нее, поскольку РФ «всегда стояла на пути зла». Президент РФ также указал на «без всякого преувеличения беспрецедентное давление» на Россию со стороны западных элит.

Путин заявил, что Россия проходит через «трудный этап», однако он «многому нас научил»: «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось. Не получится и сейчас, не получится и впредь».

У России достаточно сил, средств и политической воли, в этом «ни у кого не должно быть сомнений», сказал Путин, добавив, что власти РФ «обязательно обеспечат безопасность» страны, граждан, а также неприкосновенность рубежей России «на долгую историческую перспективу».

Путин утверждает, что Украина «отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому Киев перешел к террористическим ударам по РФ».

Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки (в сентябре) и заявил, что Запад попытается раскачать внутриполитическую ситуацию, «но это у него не получится».