В Европе всплеск продаж кондиционеров: завод в Китае перешел на круглосуточную работу

Китайский производитель бытовой техники Midea сообщил газете Global Times, что в последнее время «продажи кондиционеров на рынках с относительно низким уровнем их распространения, включая Францию, Испанию, Германию и Великобританию, выросли более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

Midea отметила, что онлайн-продажи кондиционеров в Испании и Франции в мае увеличились на 108% год к году. В компании сообщают, что принадлежащий ей завод по производству кондиционеров в Китае перешел на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить выросший спрос.

Южнокорейская компания Samsung Electronics также отметила двузначный рост продаж этих устройств в первом полугодии в ряде европейских стран, в том числе Италии, Испании и Франции. Японская Mitsubishi Electric сообщила о «высоких продажах кондиционеров в Европе, особенно во Франции, Испании и Великобритании, пострадавших от сильной жары».