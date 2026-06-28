USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

В Европе всплеск продаж кондиционеров: завод в Китае перешел на круглосуточную работу

20:31 653

В условиях сильной жары во многих странах Европы производители кондиционеров отмечают резкий рост спроса на них.

Китайский производитель бытовой техники Midea сообщил газете Global Times, что в последнее время «продажи кондиционеров на рынках с относительно низким уровнем их распространения, включая Францию, Испанию, Германию и Великобританию, выросли более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

Midea отметила, что онлайн-продажи кондиционеров в Испании и Франции в мае увеличились на 108% год к году. В компании сообщают, что принадлежащий ей завод по производству кондиционеров в Китае перешел на круглосуточную работу, чтобы удовлетворить выросший спрос.

Южнокорейская компания Samsung Electronics также отметила двузначный рост продаж этих устройств в первом полугодии в ряде европейских стран, в том числе Италии, Испании и Франции. Японская Mitsubishi Electric сообщила о «высоких продажах кондиционеров в Европе, особенно во Франции, Испании и Великобритании, пострадавших от сильной жары».

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2664
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8372
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3177
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2050
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1900
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2605
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1669
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2672
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2779

ЭТО ВАЖНО

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2664
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8372
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3177
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2050
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1900
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2605
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1669
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2672
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться