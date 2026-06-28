Молдова хочет обсудить Приднестровье на переговорах по Украине

В рамках возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой может обсуждаться вывод российских войск из Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы). Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире местного телеканала Pro TV Chișinău.

«Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и Европа ее поднимает. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», – полагает Санду.