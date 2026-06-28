USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Молдова хочет обсудить Приднестровье на переговорах по Украине

20:43 482

В рамках возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой может обсуждаться вывод российских войск из Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы). Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире местного телеканала Pro TV Chișinău.

«Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и Европа ее поднимает. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», – полагает Санду.

Президент Молдовы добавила, что Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны, а его будущее обсуждается в контексте европейской интеграции: «Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск…»

Санду добавила, что Молдова и Украина продолжают европейский путь параллельно, однако решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно, на основе результатов каждой страны.

Санду подтвердила цель подписать договор о вступлении Молдовы в ЕС до 2028 года, напомнив о положительных оценках Еврокомиссии и Совета ЕС, но подчеркнув, что успех зависит от проведения реформ.

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2665
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8374
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3180
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2051
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1900
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2606
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1669
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2672
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2779

ЭТО ВАЖНО

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2665
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8374
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3180
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2051
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1900
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2606
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1669
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2672
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться