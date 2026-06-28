Молдова хочет обсудить Приднестровье на переговорах по Украине

В рамках возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой может обсуждаться вывод российских войск из Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы). Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире местного телеканала Pro TV Chișinău.
«Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и Европа ее поднимает. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», – полагает Санду.
Президент Молдовы добавила, что Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны, а его будущее обсуждается в контексте европейской интеграции: «Наибольшая проблема — незаконное присутствие российских войск…»
Санду добавила, что Молдова и Украина продолжают европейский путь параллельно, однако решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно, на основе результатов каждой страны.
Санду подтвердила цель подписать договор о вступлении Молдовы в ЕС до 2028 года, напомнив о положительных оценках Еврокомиссии и Совета ЕС, но подчеркнув, что успех зависит от проведения реформ.