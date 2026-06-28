USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Российский удар по Запорожью: двое погибли, 16 ранены

фото
20:55 346

Россия 28 июня нанесла удар по украинскому Запорожью, применив управляемые авиабомбы. В результате два человека погибли, не менее 16 получили ранения, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.

В одном из районов города частично разрушены несколько жилых домов. Власти уточняют другие последствия атаки.

Позднее под удар российской армии попало село Шевченковское к востоку от областного центра, заявил Федоров. В ходе этой атаки были ранены три пожилых человека, разрушен частный дом и уничтожен автомобиль, добавил он.

В воскресенье днем российские войска также нанесли удар беспилотником по Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивчин. Предприятие получило повреждения, Дякивчин не сообщил ни о масштабах ущерба, ни о том, какое предприятие попало под удар.

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2665
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8376
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3182
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2052
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1901
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2608
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1670
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2673
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2780

ЭТО ВАЖНО

«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
18:37 2665
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно»
Ирано-американское соглашение в тупике. А «терпение Трампа не вечно» видео; обновлено 21:50
21:50 8376
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
21:05 3182
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
20:10 2052
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
19:44 1901
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
19:09 2608
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
18:55 1670
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
14:05 4703
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
18:25 2673
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
Украина снова призвала Россию к переговорам и заявила, что «дух Анкориджа мертв»
17:37 2132
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
Байден подал голос: жестко раскритиковал Трампа и обвинил в коррупции
15:55 2780
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться