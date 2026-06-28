Российский удар по Запорожью: двое погибли, 16 ранены

Россия 28 июня нанесла удар по украинскому Запорожью, применив управляемые авиабомбы. В результате два человека погибли, не менее 16 получили ранения, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.

В одном из районов города частично разрушены несколько жилых домов. Власти уточняют другие последствия атаки. Позднее под удар российской армии попало село Шевченковское к востоку от областного центра, заявил Федоров. В ходе этой атаки были ранены три пожилых человека, разрушен частный дом и уничтожен автомобиль, добавил он.