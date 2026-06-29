«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?

Как рассказал Захиров, в 2022 году они приобрели землю в Хазарском районе у ООО «Классик». Все было официально, как положено по закону. Сделка по купле-продаже была оформлена в нотариусе, ASAN Xidmət выдал новым владельцам выписки (купчие).

В редакцию haqqin.az обратилась группа предпринимателей во главе с Исмаилом Захировым, которые столкнулись с произволом и уже полтора года ищут справедливости в судах. Пока безрезультатно.

Но вскоре выяснилось, что на часть территории претендует фирма «Садарак». Стоит сказать, что именно здесь в 1990-е годы располагалась знаменитая одноименная толкучка, которая затем переехала в Гарадагский район.

Так вот, в один не самый прекрасный день Исмаил Захиров и его товарищи по несчастью обнаружили, что, несмотря на ограждение территории, на купленной ими земле проводятся работы, заливают бетон. Договориться с «Садараком» не удалось. Фирма представила свидетельство от 2002 года и заявила, что согласно данному документу земля принадлежит ей. В общей сложности «Садарак» занял 35 соток земли, официально принадлежащей предпринимателям. Более того, ссылаясь на свой документ 20-летней давности, отхватили они и участок с дорогой, а это означает, что к данной территории невозможно проехать.

«Полтора года назад пострадавшие от произвола фирмы «Садарак» бизнесмены обратились в суд, - говорит адвокат потерпевшей стороны Рамиль Рустамов. - В суде Хазарского района к нашему вопросу отнеслись объективно. Экспертиза подтвердила, что эта земля по закону принадлежит моим клиентам. Сотрудники Публичного юридического лица «Государственный кадастр и реестр недвижимости» определили, что все координаты указаны верно. Они фактически согласились с тем, что «Садарак» незаконно претендует на эти земли.

Противная сторона всеми способами пыталась затянуть процесс, а затем обратилась с ходатайством, чтобы в дальнейшем дело рассматривалось в Бакинском коммерческом суде. Ходатайство было удовлетворено.

И тут начался полнейший абсурд. «Садарак», который ранее бравировал лишь свидетельством от 2002 года, вдруг каким-то образом добыл план землеустройства участка якобы от 2021 года. Возникает вопрос: почему за год судебной тяжбы они не предоставляли этот документ? Ждали переноса процесса в Коммерческий суд? У нас серьезные подозрения, что этот документ получен ими незаконно.

В целом должен сказать, что в Бакинском коммерческом суде наши права систематически нарушаются, а наши оппоненты получают поблажки. Заметны явная симпатия суда к противной стороне и отсутствие нейтралитета», - заявил Рамиль Рустамов.