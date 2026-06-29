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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?

Эльмир Алиев
02:00 418

В редакцию haqqin.az обратилась группа предпринимателей во главе с Исмаилом Захировым, которые столкнулись с произволом и уже полтора года ищут справедливости в судах. Пока безрезультатно.

Как рассказал Захиров, в 2022 году они приобрели землю в Хазарском районе у ООО «Классик». Все было официально, как положено по закону. Сделка по купле-продаже была оформлена в нотариусе, ASAN Xidmət выдал новым владельцам выписки (купчие).

Исмаил Захиров в недоумении: земля куплена, купчая есть, но судебная тяжба затягивается

Но вскоре выяснилось, что на часть территории претендует фирма «Садарак». Стоит сказать, что именно здесь в 1990-е годы располагалась знаменитая одноименная толкучка, которая затем переехала в Гарадагский район.

Так вот, в один не самый прекрасный день Исмаил Захиров и его товарищи по несчастью обнаружили, что, несмотря на ограждение территории, на купленной ими земле проводятся работы, заливают бетон. Договориться с «Садараком» не удалось. Фирма представила свидетельство от 2002 года и заявила, что согласно данному документу земля принадлежит ей. В общей сложности «Садарак» занял 35 соток земли, официально принадлежащей предпринимателям. Более того, ссылаясь на свой документ 20-летней давности, отхватили они и участок с дорогой, а это означает, что к данной территории невозможно проехать.

«Полтора года назад пострадавшие от произвола фирмы «Садарак» бизнесмены обратились в суд, - говорит адвокат потерпевшей стороны Рамиль Рустамов. - В суде Хазарского района к нашему вопросу отнеслись объективно. Экспертиза подтвердила, что эта земля по закону принадлежит моим клиентам. Сотрудники Публичного юридического лица «Государственный кадастр и реестр недвижимости» определили, что все координаты указаны верно. Они фактически согласились с тем, что «Садарак» незаконно претендует на эти земли.

Противная сторона всеми способами пыталась затянуть процесс, а затем обратилась с ходатайством, чтобы в дальнейшем дело рассматривалось в Бакинском коммерческом суде. Ходатайство было удовлетворено.

И тут начался полнейший абсурд. «Садарак», который ранее бравировал лишь свидетельством от 2002 года, вдруг каким-то образом добыл план землеустройства участка якобы от 2021 года. Возникает вопрос: почему за год судебной тяжбы они не предоставляли этот документ? Ждали переноса процесса в Коммерческий суд? У нас серьезные подозрения, что этот документ получен ими незаконно.

В целом должен сказать, что в Бакинском коммерческом суде наши права систематически нарушаются, а наши оппоненты получают поблажки. Заметны явная симпатия суда к противной стороне и отсутствие нейтралитета», - заявил Рамиль Рустамов.

Адвокат Рамиль Рустамов сомневается в подлинности документа и требует объективности

Есть еще один вопрос. Почему «Садарак» все эти 20 с лишним лет, пока земля принадлежала компании «Классик», не заявлял о претензиях на нее? Быть может, в «Садараке» решили воспользоваться тем, что участок приобрели люди, которых можно «задавить» в суде?

На данный момент Бакинский коммерческий суд назначил вторую экспертизу. Все, с кем общаются истцы по судебным вопросам, в кулуарных беседах в один голос заявляют, что правда на их стороне. Но не исключают того, что даже в такой однозначной ситуации процесс может затянуться.

Законных владельцев участка затаскали по судам

Адвокат Рамиль Рустамов и представляемые им собственники опубликовали видеообращение на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

«Мы просим взять это дело под контроль», - говорят ущемленные предприниматели.

Haqqin.az обратился и к противоположной стороне. Юрист фирмы «Садарак» Азер Ибрагимов заявил:

«У нас есть свидетельство от 2002 года, которое по закону имеет юридическую силу. Согласно закону свидетельства и акты, полученные до 2006 года, имеют равную юридическую силу с сегодняшними купчиями. У обеих сторон есть документы, позволяющие владеть этим участком. Все решит суд». 

Конечно, последнее слово за судом. Но остается загадкой, как может ставиться под сомнение подлинность выписки из госреестра и технических паспортов, выданных Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

В один не самый прекрасный день предприниматели обнаружили, что, несмотря на ограждение, на купленной ими земле заливают бетон
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