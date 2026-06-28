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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Путин признал: в России проблемы с топливом. «Очереди есть. И нужную марку не всегда можно найти»

22:20 1115

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием руководителей ведущих российских энергетических компаний, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в сложившейся ситуации мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме; задействованы средние и малые предприятия, сроки текущих ремонтов сокращены.

Президент России призвал нарастить производство топлива и удержать цены на него: «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо».

Путин не упомянул атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Президент РФ заявил, что уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, а сейчас на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. При этом несмотря на использование запасов, резервы бензина «практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», добавил Путин. По его словам, запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, это на 4% меньше аналогичного периода прошлого года. Однако дефицит бензина все равно есть, отметил Путин. «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. И нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — сказал он.

«Совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка», — цитирует российского лидера Интерфакс.

Путин призвал обеспечить поставки топлива предприятиям агропромышленного комплекса в соответствии с сезонным графиком. «Конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались все сезонные графики поставок топлива, от этого зависит урожай», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.

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