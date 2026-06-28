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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

«Сабах» сыграл вничью с «Ференцварошем»

Отдел спорта
22:33 501

Сегодня футбольный чемпион Азербайджана «Сабах» провел второй контрольный матч на сборах в Австрии.

Подопечные Вальдаса Дамбраускаса сыграли с именитым венгерским «Ференцварошем». Встреча завершилась вничью 1:1. В составе «Сабаха» отличился Джафет Булус.

В первом матче «Сабах» сыграл вничью 1:1 с румынской «Университатя Крайова».

1 июля чемпион сыграет с украинским «Полесьем». «Сабах» готовится к дебюту в Лиге чемпионов. В 1-м квалификационном раунде соперником будет ТНС из Уэльса. Матчи состоятся 7 и 14 июля.

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