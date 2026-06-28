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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Я просто в шоке»: президент Южной Кореи требует наказать виновных в провале сборной

22:37 702

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен недоволен результатом национальной команды по футболу на чемпионате мира-2026 и назвал «некомпетентным» руководство сборной.

«Я крайне озадачен этим неожиданным результатом, я просто в шоке. В очередной раз доказано, что кадровые вопросы решают все. Если отдавать предпочтение своим людям, а не способностям, и выбирать некомпетентного человека на руководящие должности, результат слишком предсказуем», — написал президент Южной Кореи в соцсети Х.

Он также сообщил, что поручил Министерству культуры, спорта и туризма «тщательно расследовать обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать комплексные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем».

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф на чемпионате мира-2026. Команда обыграла Чехию (2:1) и проиграла Мексике (0:1) и ЮАР (0:1). После вылета команды главный тренер сборной Хон Мен Бо взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты команды и подал в отставку, несмотря на то, что его контракт истекает в 2027 году.

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