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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Жесткие условия мигрантам в США

22:50 480

Администрация США обратилась к обладателям статуса временной защиты (TPS) с призывом либо оформить постоянный вид на жительство, либо покинуть страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Министерства внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина. 

По словам министра, мигранты с временным защитным статусом должны определиться: либо подать документы на легализацию, либо вернуться в страну происхождения. В противном случае их пребывание в США может быть пересмотрено в соответствии с действующими миграционными правилами.

Также отмечается, что правительство готово оказать финансовую поддержку при возвращении: США предлагают оплатить авиабилет и предоставить единовременную выплату около $2100 на обустройство после возвращения на родину.

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