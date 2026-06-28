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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Пожар на российской нефтебазе тушили трое суток

22:59 379

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Кубани ликвидирован, сообщили в оперативном штабе российского региона в воскресенье.

«На текущий момент возгорание на Полтавской нефтебазе ликвидировано», - цитирует Интерфакс сообщение.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской начался 25 июня после падения фрагментов БПЛА, никто не пострадал.

В ночь на 28 июня Краснодарский край снова подвергся массированной атаке ВСУ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе погиб один человек, повреждены несколько домов и линия электропередачи.

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