Пожар на российской нефтебазе тушили трое суток

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Кубани ликвидирован, сообщили в оперативном штабе российского региона в воскресенье.

«На текущий момент возгорание на Полтавской нефтебазе ликвидировано», - цитирует Интерфакс сообщение.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской начался 25 июня после падения фрагментов БПЛА, никто не пострадал.

В ночь на 28 июня Краснодарский край снова подвергся массированной атаке ВСУ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе погиб один человек, повреждены несколько домов и линия электропередачи.