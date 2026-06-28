Прямая связь забуксовала

Линия прямой связи между армией США и Корпусом стражей исламской революции для координации судоходства по Ормузскому проливу так и не заработала, сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

Стороны достигли договоренности о ее запуске на консультациях в Швейцарии на прошлой неделе. По состоянию на субботу «горячая линия» по-прежнему не работала, отмечает портал.

В связи с тем, что ситуация с каждым днем обостряется, пока не ясно, состоится ли в Швейцарии следующий раунд переговоров между техническими группами США и Ирана, запланированный на вторник, подчеркивает портал.