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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Прямая связь забуксовала

23:20 228

Линия прямой связи между армией США и Корпусом стражей исламской революции для координации судоходства по Ормузскому проливу так и не заработала, сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

Стороны достигли договоренности о ее запуске на консультациях в Швейцарии на прошлой неделе. По состоянию на субботу «горячая линия» по-прежнему не работала, отмечает портал.

В связи с тем, что ситуация с каждым днем обостряется, пока не ясно, состоится ли в Швейцарии следующий раунд переговоров между техническими группами США и Ирана, запланированный на вторник, подчеркивает портал.

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