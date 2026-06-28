«Европейский десант» отправится в Турцию

Делегация Европейского союза во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике Каей Каллас во вторник посетит Турцию, передает газета Hurriyet Daily News.

30 июня Анкару, помимо Каллас, посетят еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам – Марта Кос и Магнус Бруннер. Ожидается, что делегация встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком и министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу.

Обсуждения, вероятно, охватят широкий круг вопросов – от Ближнего Востока и Украины до транспортного сообщения, расширения ЕС, миграции и либерализации визового режима. Визит расценивается как важный шаг навстречу Турции, которую ЕС рассматривает как важного партнера для сотрудничества во многих сферах политики.