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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Путин заявил о «новых предложениях» по Украине, ситуации на фронте и «договоренностях» с Трампом

00:12 947

Президент России Владимир Путин заявил, что переговорные контакты по Украине есть, они идут «по нескольким линиям».

«Да, действительно, контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Секретов никаких я не вижу. Есть новые предложения», - сказал глава российского государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, при этом он не стал вдаваться в подробности.

Также российский президент заявил, что Москве поступили предложения «ограничить боевые действия только четырьмя регионами»: Херсонской, Запорожской областями, «ДНР» и «ЛНР». «Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — сказал Путин.

По утверждению Путина, в Киеве на фоне «катастрофического дефицита» военнослужащих, «видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением». Но в планы России это не входит, заявил президент РФ.

Кроме того, Путин заявил, что «ответные» удары России вглубь территории Украины «гораздо более мощные и чувствительные».

Президент РФ также заявил в интервью, что Россия не заключала никаких формальных договоренностей в Анкоридже. Он рассказал, что на встрече с президентом США обсуждались варианты окончания войны и компромиссы, исходившие от американской стороны: «Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине, и компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам… Москва согласилась принять эти компромиссы».

Возникшие в России от украинских атак проблемы Путин не считает «критическими»: «Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают проблемы. Это очевидно, мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический».

Говоря о положении дел на фронте, президент РФ заявил, что «наступление идет успешно на 15 участках». Он прокомментировал ситуцию вокруг Константиновки — ключевого города Донбасса, который пытается окружить Россия: «Можно вернуться к боевой работе южной группировки войск, которые ведут бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках».

Путин также сказал, что практически взят Красный Лиман (город Лиман в Краматорском районе Донецкой области Украины): «Красный Лиман — это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза сортировочных железнодорожных станций, важнейший логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч».

По утверждению Путина, российские войска «хорошими темпами» двигаются к Славянску: «Третья армия Южной группировки хорошими темпами двигается к городу Славянску, зашла в населенный пункт Николаевка, до самого Славянска остается примерно восемь-девять километров». По его словам, российские войска на Запорожском направлении «широким фронтом продвигаются от 1 км до 1 км 300 м ежедневно». Он также заявил, что до города Сумы российским военным осталось «где-то 10,5 км». По словам Путина, ему неизвестно об освобождении ВСУ каких-либо территорий.

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