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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Спасли сорвавшегося с горы альпиниста Джафарова

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00:28 354

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что на территории Губинского района, в направлении горы Базардюзю альпинист сорвался со скалы, получил травмы, оказавшись в беспомощном и опасном для жизни положении.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, к месту происшествия была направлена группа профессиональных альпинистов-спасателей Специальной службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что Алтай Джафаров, 2000 года рождения, находясь на высоте примерно 3500–3800 метров над уровнем моря в направлении вершины Базардюзю, сорвался со скалы и получил травмы различной степени тяжести.

«Благодаря оперативно проведенной спасательной операции альпинистами Специальной службы спасения особого риска А.Джафарову была оказана первая помощь на месте, после его эвакуировали из труднодоступной горной местности и передали бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в МЧС.

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