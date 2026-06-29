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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Израиль уничтожил подземный комплекс «Хезболлы»

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00:44 216

Вооруженные силы Израиля уничтожили крупный подземный объект группировки «Хезболлы» в районе южноливанской деревни Мадждель-Зун, говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Исраэля Каца.

Уничтоженный туннель протяженностью более 200 метров и глубиной свыше 25 метров был оснащен пусковыми шахтами и забит сотнями боеприпасов, приготовленных для атак по израильской территории, заявили власти Израиля, добавив, что предупредили США и американского представителя об ударе по объекту.

«Командиры и бойцы армии Израиля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для населенных пунктов севера страны и обеспечивать безопасность граждан Израиля», — отмечается в заявлении.

В пятницу в Вашингтоне при посредничестве США представители Ливана и Израиля подписали соглашение об урегулировании конфликта. Ливанские власти взяли на себя обязательства вернуть под контроль всю государственную территорию, ликвидировать инфраструктуру «Хезболлы» и провести их разоружение.

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