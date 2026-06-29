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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

В Кремле ждут людей Трампа

01:04 489

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по Украине.

«Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», — сказал президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В предыдущий раз американские представители — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — посещали Россию в конце января. В начале лета помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит переговорщиков в Россию, но не называл точных дат.

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