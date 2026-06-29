Израиль уже бомбит Сирию. Дамаск отреагировал

Израильские военные нанесли артиллерийский удар по деревне Абидин в западной части сирийской провинции Дераа, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, одновременно израильская военная авиация ведет полеты над сельскими районами провинций Кунейтра и Дераа. Обстрелянные районы расположены на юге Сирии, вблизи Голанских высот.

МИД Сирии осудил действия Израиля, заявив, что вторжение израильских сил и артиллерийский обстрел мирных районов привели к запугиванию гражданского населения. В Дамаске подчеркнули, что атаки являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат международному праву, Уставу ООН и Соглашению о разъединении сил 1974 года.