Операция Пакистана на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана провели операцию вдоль границы с Афганистаном, по итогам которой погибли 29 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на власти Пакистана.

За день до этого вооруженные боевики атаковали штаб-квартиру рейнджеров в пакистанском городе Карачи, были убиты трое военных. AP сообщило, что трое нападавших были ликвидированы, еще один арестован. Его идентифицировали как гражданина Афганистана, говорится в материале.