Операция Пакистана на границе с Афганистаном

Силы безопасности Пакистана провели операцию вдоль границы с Афганистаном, по итогам которой погибли 29 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на власти Пакистана.
За день до этого вооруженные боевики атаковали штаб-квартиру рейнджеров в пакистанском городе Карачи, были убиты трое военных. AP сообщило, что трое нападавших были ликвидированы, еще один арестован. Его идентифицировали как гражданина Афганистана, говорится в материале.
«Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию на основе разведывательных данных вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары в приграничном районе по убежищам и лагерям террористов, принадлежащих группировкам «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан»), в результате чего были ликвидированы 29 боевиков», - написал министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.
В ходе наземной операции были проведены точечные атаки, уничтожены три цели группировок вдоль пакистано-афганской границы, в том числе склады оружия и боеприпасов. Тарар подчеркнул, что антитеррористические операции Пакистана будут продолжаться, чтобы искоренить любые угрозы для безопасности страны, которые поддерживаются и спонсируются из-за рубежа.