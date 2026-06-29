USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Операция Пакистана на границе с Афганистаном

02:17 128

Силы безопасности Пакистана провели операцию вдоль границы с Афганистаном, по итогам которой погибли 29 человек. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на власти Пакистана.

За день до этого вооруженные боевики атаковали штаб-квартиру рейнджеров в пакистанском городе Карачи, были убиты трое военных. AP сообщило, что трое нападавших были ликвидированы, еще один арестован. Его идентифицировали как гражданина Афганистана, говорится в материале.

«Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию на основе разведывательных данных вдоль пакистано-афганской границы, за которой последовали точечные удары в приграничном районе по убежищам и лагерям террористов, принадлежащих группировкам «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан»), в результате чего были ликвидированы 29 боевиков», - написал министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

В ходе наземной операции были проведены точечные атаки, уничтожены три цели группировок вдоль пакистано-афганской границы, в том числе склады оружия и боеприпасов. Тарар подчеркнул, что антитеррористические операции Пакистана будут продолжаться, чтобы искоренить любые угрозы для безопасности страны, которые поддерживаются и спонсируются из-за рубежа.

Путин заявил о «новых предложениях» по Украине, ситуации на фронте и «договоренностях» с Трампом
Путин заявил о «новых предложениях» по Украине, ситуации на фронте и «договоренностях» с Трампом
00:12 1782
Путин признал: в России проблемы с топливом. «Очереди есть. И нужную марку не всегда можно найти»
Путин признал: в России проблемы с топливом. «Очереди есть. И нужную марку не всегда можно найти»
28 июня 2026, 22:20 2335
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
28 июня 2026, 18:37 4232
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча видео; обновлено 01:17
01:17 10720
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
28 июня 2026, 21:05 4837
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
28 июня 2026, 20:10 4045
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
28 июня 2026, 19:44 3212
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
28 июня 2026, 19:09 4368
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
28 июня 2026, 18:55 2532
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 5598
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
28 июня 2026, 18:25 4073

ЭТО ВАЖНО

Путин заявил о «новых предложениях» по Украине, ситуации на фронте и «договоренностях» с Трампом
Путин заявил о «новых предложениях» по Украине, ситуации на фронте и «договоренностях» с Трампом
00:12 1782
Путин признал: в России проблемы с топливом. «Очереди есть. И нужную марку не всегда можно найти»
Путин признал: в России проблемы с топливом. «Очереди есть. И нужную марку не всегда можно найти»
28 июня 2026, 22:20 2335
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру
«Великая Румыния» родилась в пустом зале и умерла к утру Для haqqin.az комментируют Андриевский и Исак
28 июня 2026, 18:37 4232
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча видео; обновлено 01:17
01:17 10720
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам
«Тихий убийца»: жара «объявила войну» европейцам обновлено 21:05
28 июня 2026, 21:05 4837
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
Путин о «трудном этапе» России и «отступлении» Украины
28 июня 2026, 20:10 4045
Требование Ирана к Израилю
Требование Ирана к Израилю
28 июня 2026, 19:44 3212
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
Азербайджан соболезнует Саудовской Аравии
28 июня 2026, 19:09 4368
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
Хаменеи обратился к иранцам: Израиль и США надо судить
28 июня 2026, 18:55 2532
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 5598
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
Певец пригрозил Пезешкиану: судебная власть займется им
28 июня 2026, 18:25 4073
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться