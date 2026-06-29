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Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила

09:54 2150

Правительство Израиля одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании «геноцида армян». Решение было поддержано всеми членами кабинета министров. По данным ряда зарубежных СМИ, следующим этапом должно стать рассмотрение документа в Кнессете.

По словам Саара, Израиль должен был занять такую позицию раньше, однако, по его мнению, «никогда не поздно поступить правильно». Он также отметил, что данное решение не является ответом на нынешние напряженные отношения между Израилем и Турцией.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции жёстко осудило решение израильского правительства.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что Израиль, против которого в Международном суде ООН рассматривается дело, связанное с обвинениями в геноциде в секторе Газа, пытается скрыть собственные преступления посредством политического решения относительно событий 1915 года.

Анкара назвала решение израильского правительства «злонамеренной попыткой», игнорирующей юридические и исторические факты, а также заявила, что продолжит добиваться привлечения правительства Биньямина Нетаньяху к ответственности за преступления против палестинцев.

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