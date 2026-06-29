Удары по Сумской и Запорожской областям: есть погибшие и раненые

Россия атаковала Сумскую и Запорожскую области Украины, в результате чего шесть человек погибли, еще 37 пострадали. Об этом сообщили Национальная полиция Украины и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По данным Нацполиции, в Сумской области в результате российских атак погибли два человека, еще девять получили ранения.