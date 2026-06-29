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МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…

10:20 1971

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило серьезную обеспокоенность решением израильского правительства по поводу так называемого «геноцида армян».

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что искажение исторических фактов о событиях 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения, далекого от правовых и научных основ, неприемлемо.

В МИД подчеркнули, что подобные шаги не только не служат миру и взаимопониманию, но и еще больше усугубляют существующие противоречия, препятствуют усилиям по примирению в регионе.

«Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан продолжит занимать последовательную позицию по защите исторических фактов, уважению принципов международного права и содействию устойчивому миру в регионе», — подчеркивается в заявлении.

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