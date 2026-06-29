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Лукашенко встретился с Си

10:27 647

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лукашенко отметил, что ценит положительную оценку отношений Минска и Пекина со стороны Си Цзиньпина.

«Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше», — сказал он.

Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

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